La lezione di Chivu non è a Conte ma all'Italia intera

Il bello del tecnico romeno è che quello stato d'animo non era figlio di una dozzina di camomille prese nello spogliatoio per prepararsi alla raffica di domande a cui sarebbe presto stato sottoposto ma è qualcosa di naturale, una sorta di mantra con cui vive sia lo sport sia la vita. Lo si è capito meglio in questi mesi sulla panchina nerazzurra (se non vi è ancora capitato, risentitevi qualche conferenza stampa pre-partita) ma, chiedetelo a chi lo conosce da tempo, era così anche da giocatore, anche quando doveva prendersi secchiate di fango in faccia per scusarsi di quella che, probabilmente, è stata la cosa più brutta che aveva fatto da calciatore (il pugno tirato a Rossi in Bari-Inter del 2011).