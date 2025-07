Ruggeri si presenta all’Atletico: “Un orgoglio esser allenato da Simeone”

Giornata di presentazioni a Madrid, con la prima conferenza stampa da giocatore dell’Atletico di Matteo Ruggeri. L’esterno azzurro, arrivato a Madrid per 20 milioni di euro dall’Atalanta, ha subito espresso la sua emozione: “Sono molto felice di essere qui. Sto imparando lo spagnolo, prima di arrivare ho parlato con Musso e mi ha convinto a venire qui, non ho mai avuto dubbi neanche per un secondo”. Un elemento fondamentale nella scelta di Ruggeri è stato Diego Pablo Simeone: “Per me è un orgoglio essere allenato da uno come lui, mi ha impressionato fin dal primo momento. Mi piace moltissimo il suo modo di allenare e il suo stile. Quando mi è stato detto che c’era l’opportunità di entrare a far parte di questo magnifico club ero felicissimo. Arrivare in un club così grande è un sogno perché parliamo di uno dei club più importanti al mondo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e spero di vincere, a cominciare dalla Liga. Sono un giocatore che lotta per la maglia e che dà il 100% in qualsiasi momento”.