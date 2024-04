Inter, Marotta si gode la festa scudetto: "Inzaghi un vincente, il ciclo è ancora a metà. Faremo un mercato creativo"

L'ad nerazzurro: "La finale di Champions ci ha fatto acquisire determinazione ed esperienza. Meglio di Simone Inzaghi non si può trovare"

Dopo sette mesi di vittorie e spesso trionfi, per l'Inter le ultime cinque giornate di campionato sono una passerella festante per il 20° scudetto e la seconda stella. Prima del fischio d'inizio della sfida contro il Torino nel giorno della festa tricolore, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato delle proprie emozioni: "Una grande soddisfazione. Aspetterò i giocatori, lo staff e il mister in piazza Duomo perché loro sono i protagonisti di questa vittoria".

Un campionato dominato dopo una finale di Champions League persa, segnale di una crescita costante in campo per l'Inter: "Il gruppo è cresicuto tanto - ha confermato Marotta a DAZN -, attraverso la sconfitta abbiamo comunque acquisito coraggio, esperienza e determinazione. Prerogative importanti per arrivare a fare risultati straordinari".

Per Marotta quello di quest'anno è il decimo scudetto: "Gestire un grande club è diverso, c'è forte pressione e bisogna essere bravi a prendere decisioni con responsabilità. Poi serve il coraggio di decidere nonostante le critiche. Oggi contro il Torino siamo liberi, con la testa leggera. Non vogliamo perderci alcun attimo di felicità".

Con Simone Inzaghi in panchina l'obiettivo dell'Inter e di Marotta è di aprire un ciclo vincente: "Lui ha superato l'esame, ha dimostrato di essere bravo come sapevamo già, ma anche vincente. Meglio di lui non si può desiderare né trovare nulla, non siamo nemmeno a metà del nostro ciclo". Ciclo che punterà sul rinnovo di Lautaro Martinez: "La rosa deve essere puntellata al meglio facendo i conti con la sostenibilità. Faremo un mercato creativo".