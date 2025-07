Milan, Gimenez torna a Rotterdam: sabato ultimo saluto al Feyenoord

Santiago Gimenez torna per l’ultima volta a Rotterdam per salutare i tifosi del Feyenoord. Durante l’amichevole che la squadra olandese giocherà sabato contro il Wolfsburg il centravanti messicano avrà l’occasione di ringraziare e salutare i fan del De Kuip, lì dove in due anni e mezzo il centravanti del Milan ha conquistato tutti. L’annuncio è arrivato oggi, con il Feyenoord che tramite il sito ufficiale invita i tifosi al De Kuip per salutare Gimenez. Il messicano farà un giro di campo durante l’intervallo dell’amichevole che chiuderà la preseason degli olandesi, prima dell’inizio dell’Eredivisie previsto per il 9 agosto. Di seguito il comunicato ufficiale del Feyenoord: “Santiago Gimenez farà ritorno al De Kuip questo fine settimana. L’attaccante messicano sarà ospite del club nella partita inaugurale contro il Wolfsburg sabato e saluterà durante l’intervallo. Il club conta su un caloroso saluto dei tifosi a Gimenez, che ha conquistato quasi subito il cuore dei tifosi al De Kuip fin dal suo arrivo nell’estate del 2022. Tre trofei nazionali e una valanga di gol dopo, l’attaccante è partito lo scorso inverno per vestire la maglia del Milan. Gimenez scenderà in campo all’intervallo e farà un giro d’onore per salutare il pubblico”.