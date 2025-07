Il nuovo difensore dell'Atalanta, Honest Ahanor, si è presentato in conferenza stampa: "Sono felicissimo di essere arrivato in un grandissimo Club come l'Atalanta, per me è una motivazione in più per ripagare la fiducia che mi hanno dimostrato la famiglia Percassi, il Direttore Tony D'Amico e mister Jurić volendomi a Bergamo. Sapere che tante squadre importanti mi cercavano fa piacere, ma non ho avuto dubbi nello scegliere l'Atalanta".