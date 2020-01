Inter, Eriksen saluta i tifosi del Tottenham: "Vi auguro il meglio"

IL POST

Cominciata ieri ufficialmente la sua avventura con l'Inter, il centrocampista danese non dimentica (come giusto che sia) i suoi vecchi tifosi che lo hanno amato e incitato per tanti anni. "Cari tifosi del Tottenham, non so da dove iniziare! Non ho avuto tempo di dire addio a tutti, nonostante mi sentissi come se avessi giocato molte partite in cui tutti dicevano e pensavano che sarei andato via il giorno successivo. Ho così tanti ricordi incredibili negli ultimi 6 anni e mezzo negli Spurs. Mi sono divertito ad essere al campo di allenamento ogni giorno e giocare così tante partite allo stadio, ma a volte vuoi solo provare qualcosa di nuovo! Quindi, tifosi degli Spurs è stato un piacere giocare nel vostro club e speriamo di incontrarci di nuovo in futuro! Vi auguro il meglio. Christian".

