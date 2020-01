Inter, ufficiale l'acquisto di Eriksen: ha firmato fino al 2024

INTER

Dopo le visite mediche di ieri, oggi la firma sul contratto fino al 2024 e l'annuncio ufficiale che attendevano i tifosi: Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter, arriva a titolo definitivo dal Tottenham per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il club nerazzurro lo ha ufficializzato in modo "teatrale" sui canali social: il centrocampista danese dentro il Teatro alla Scala. Inter, primo allenamento per Eriksen



















Ufficiale il nuovo acquisto nerazzurro: annuncio al Teatro alla Scala e poi subito allenamento ad Appiano Genitle.

























"Non vedevo l'ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell'Inter. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un'accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L'opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma", ha detto Eriksen.

"Possiamo confermare la partenza di Christian Eriksen che oggi ha completato il trasferimento all'Inter. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro". Così su Twitter il Tottenham saluta il centrocampista danese, da oggi ufficialmente un giocatore nerazzurro. Eriksen lascia gli Spurs dopo sette stagioni. "Grazie per tutti i ricordi", si legge ancora.