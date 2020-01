Inter, ecco Eriksen: "Non vedevo l'ora, entusiasta di Conte"

LE PRIME PAROLE

"Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo” ha aggiunto l'ex Tottenham, che lascia la Premier dove ha collezionato statistiche impressionanti. "Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, è un club fantastico”.

Vedi anche inter Inter, ufficiale l'acquisto di Eriksen: ha firmato fino al 2024