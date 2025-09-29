Inter, è scomparso Rodolfo Zanetti, papà di Javier: il cordoglio del club

Un grave lutto ha colpito la famiglia nerazzurra: nelle scorse ora è infatti scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, vicepresidente dell'Inter. Con una nota, il club ha comunicato questa mattina la triste notizia, esprimendo tutta la propria vicinanza a Pupi in questo difficile momento: "L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà".