IL LUTTO

Inter, è scomparso Rodolfo Zanetti, papà di Javier: il cordoglio del club

Grave lutto per il vice-presidente interista: "A lui l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà"

29 Set 2025 - 10:50
Un grave lutto ha colpito la famiglia nerazzurra: nelle scorse ora è infatti scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, vicepresidente dell'Inter. Con una nota, il club ha comunicato questa mattina la triste notizia, esprimendo tutta la propria vicinanza a Pupi in questo difficile momento: "L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà".

