Inter, Inzaghi: "Impresa sfiorata contro i più forti al mondo. Yamal? Non vedevo uno così da anni..."

Uno dei grattacapi per Inzaghi è lo stop per Lautaro Martinez: "Ha sentito un problemino. Quest'anno stiamo avendo qualche acciacco, ma in questo periodo ci stiamo giocando diverse partite importanti e non ho avuto i cambi per farlo rifiatare. Era otto partite di fila che il capitano giocava dall'inizio in gare di alta intensità. Speriamo di averlo per il ritorno, ma sarà difficilissimo e ho qualche dubbio". E su Pavard: "Non c'è con il Verona e avrà poche speranze col Barcellona. Non sono problemini da tre giorni, ma da 18-20 giorni".