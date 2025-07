Inter, è il Calha-day: il turco arrivato ad Appiano: "Felice di restare. Con Lautaro tutto chiarito"

A fare eco alle parole del procuratore, l'attività social di Calha, mai monitorata come in questa estate di "like galeotti" (vedi quello di Marcus Thuram al post polemico del turco dopo le accuse di Lautaro e Marotta): il turco, prima di promettere amore al nerazzurro a parole, aveva messo un mi piace e un commento con un cuore nero e uno azzurro a un post in cui una bambina gli chiedeva di non lasciare l'inter: "Onesto, leale, interista: Hakan uno di noi". Il primo mattoncino per ricostruire un rapporto col mondo Inter ma soprattutto con una parte di spogliatoio: Calha vuole far capire anche ai suoi compagni, capitan Lautaro in primis, di volere ancora l'Inter e di essere motivato a restare a Milano.