Juve, Conceiçao: "Felice di restare, scriveremo pagine indimenticabili"

Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto dal Porto, Francisco Conceiçao ha scritto un messaggio ai tifosi della Juventus. "Ciao Bianconeri, Sono estremamente felice e onorato di restare con voi - le parole pubblicate dal portoghese sui social -. Questo è solo l'inizio di un percorso che ci porterà a scrivere insieme pagine indimenticabili. La nostra storia è appena iniziata, ma è stato sufficiente per sentire il peso e l'amore di rappresentare questo club e questi tifosi. Vi ringrazio per il vostro incredibile supporto! Insieme raggiungeremo tutto ciò che la Juventus merita. "Alla Juventus vincere non è importante. È l’unica cosa che conta" Forza Juve, Fino alla Fine".