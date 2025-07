Mbangula saluta la Juve: “Ricordi che resteranno scolpiti per sempre”

La Juve ha ufficialmente ceduto Samuel Mbangula al Werder Brema per 10 milioni di euro più due di bonus. L’esterno belga, arrivato dal settore giovanile dell’Anderlecht a Torino nell’estate del 2020, ha salutato così i bianconeri dopo i cinque anni trascorsi alla Juve sul suo profilo Instagram: "Grazie, Juventus. Dopo 5 anni trascorsi in questo club, è arrivato il momento per me di andare avanti. Sono scelte difficili, ma mi aiuteranno a crescere. Sono grato per l’opportunità che questo club mi ha dato: poter indossare questa maglia, giocare in questo stadio magnifico e perfino segnare davanti a tifosi incredibili. Ricordi che resteranno scolpiti in me per sempre. Grazie ancora, e che la grazia del Signore Gesù Cristo sia su questo club per il bene che mi ha donato. Forza Juve”.