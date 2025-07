Black list ultrà Inter, la Curva Nord: "Passo indietro della società: tessere sbloccate"

Messaggi che, se venisse confermato lo sblocco degli abbonamenti, sono arrivati forti e chiari in viale della Liberazione. La società farebbe un sostanziale passo verso la Curva dopo un periodo di forti tensioni. Dalle proteste per il caro-biglietti e le restrizioni causate dall'inchiesta Doppia Curva (striscioni e coreografie bandite dal secondo anello verde) che hanno portato allo "sciopero del tifo" in quasi tutti i primi 20 minuti delle partite casalinghe dell'Inter nel girone di ritorno. Poi la pace "armata" per spingere la squadra contro il Barcellona sembrava un primo segnale di pace. Una speranza seppellita dalla distribuzione dei tagliandi per la finale di Champions League a Monaco da cui gli ultrà sono stati praticamente esclusi in blocco. Ora l'Inter, consapevole dell'importanza della Nord nel coordinare e spingere il tifo di San Siro, sembra fare un passo verso i tifosi anche per evitare una spaccature che, in caso di causa civile, sarebbe stata insanabile o quasi.