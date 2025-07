Calcio: iniziata vendita biglietti Inter-Olimpiakos a Bari

E' partita stamattina la caccia al biglietto per l'amichevole Inter-Olimpiakos, in programma il 16 agosto nello stadio San Nicola di Bari. Su Ticketone si registra già una bassa disponibilità dei tagliandi per la tribuna est inferiore. La Puglia è una terra con molti Inter club, e tantissimi sostenitori della squadra allenata da Cristian Chivu. L'ultima esibizione dei nerazzurri nell'astronave di Renzo Piano è avvenuta nel novembre 2015 (per il Trofeo San Nicola, un triangolare con Bari e Milan), mentre l'ultima partita di campionato disputata (in serie A), risale al 3 febbraio 2011: l'Inter si impose per 0-3 con reti di Kharja, Pazzini e Sneijder.