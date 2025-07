Inter, l'agente di Calhanoglu chiude la telenovela: "Resterà in nerazzurro"

Le parole del procuratore alla tv di stato turca non lasciano grandi margini di interpretazione: "Non ci sono stati incontri con nessuno dei club menzionati. Non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe e posso dire che non abbiamo incontrato nemmeno il Galatasaray: i rumors sono infondati. Ci sono tante telefonate e contatti in corso, è normale che succeda, ma in questa fase serve una comunicazione più chiara e fluida tra chi prende le decisioni".