Real Madrid, Mbappé annuncia che sarà il nuovo numero 10

Kylian Mbappé sarà il nuovo numero 10 del Real Madrid. La conferma arriva direttamente dal francese, che su “X” ha postato un semplice “10” che segue le voci delle ultime ore di una candidatura dell’ex Paris Saint Germain per ereditare la maglia di Luka Modric. Dopo 13 stagioni la “diez” più famosa e blasonata passa dalle spalle del croato a quelle di Mbappé, che come Cristiano Ronaldo ha indossato il “9” per una sola stagione. Il portoghese scelse poi la sua storica “7”, mentre il francese ha optato per lo stesso numero che indossa anche in nazionale. Per il Real Madrid si tratta di un’operazione importante anche dal punto di vista economico e commerciale, proprio come successe oltre 15 anni fa con Cristiano Ronaldo. Il passaggio da “CR9” a “CR7” portò a vendite record per i Blancos, vendite che potrebbero essere replicate dal nuovo “diez” Kylian Mbappé.