Il Como si qualifica per la finale della Como Cup battendo 3-1 in rimonta l'Al Ahli. Gli ospiti passano per primi con Galeno. La squadra di Fabregas pareggia prima dell'intervallo con un colpo di testa di Cutrone e nella ripresa la ribalta grazie all'autogol di Demiral e alla rete di Azon. Ora in finale la vincente di Ajax-Celtic.