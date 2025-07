Inter, Marotta: "Calhanoglu? Richieste fantomatiche che a noi non arrivano mai, lo aspettiamo in ritiro"

Beppe Marotta è tornato a parlare di Hakan Calhanoglu e di un suo possibile addio all'Inter, ribadendo che al momento non vi sono trattative concrete: "Io non vorrei che diventasse un caso quando un caso non è, nel rispetto del ragazzo e anche della nostra società - le parole del presidente nerazzurro a margine della presentazione della partnership con Byd -. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche, che però a noi non arrivano mai. Forse sono più mediatiche... Al momento non c'è nessuna richiesta, dunque nessuna considerazione da fare e nessuna risposta da dare. Attendiamo Calhanoglu in ritiro il 23 e ci parleremo, anche se con lui parliamo sempre. Non ha manifestato la volontà di andare via. I turchi sono allegorici, noi lo sentiamo sempre ma lui sta zitto. Quando arriverà lo faremo parlare…"".