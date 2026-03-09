Barella non c'è più, Frattesi fantasma: la crisi degli azzurri dell'Inter è un problema anche per la Nazionale

Milan-Inter: le immagini più belle del derby
Nicolò e Davide sono stati pilastri della nazionale: lo scarso stato di forma è un allarme anche per Gattuso
Da qualche mese il nero della maglia dell'Inter ha preso il sopravvento sull'azzurro: Nicolò Barella e Davide Frattesi sono finiti in una spirale negativa e non sembrano trovare il modo per uscirne. Negli occhi c'è ancora la prestazione dei due centrocampisti contro il Milan. Barella, da capitano, come spesso gli è capitato in questa stagione non è riuscito a incidere, mostrando anche un certo nervosismo verso arbitro, avversari ma anche compagni: un lato da sempre problematico del suo carattere ma che sembrava aver migliorato prima di questa stagione da 10 passi indietro sotto questo aspetto. Per inquadrare il momento di Frattesi invece il rapporto statistico dei 25 minuti scarsi nel derby (guarda caso entrato proprio al posto del collega sardo) vale più di mille parole: 0 passaggi completati, 0 tiri, 0 dribbling, 0 contrasti, 0 duelli vinti e 1 palla persa. Un fantasma.
Il problema è che il derby è soltanto la punta dell'iceberg di una stagione di molto al di sotto delle aspettative. Due dei punti di forza dell'Inter degli ultimi anni si sono persi: oggi Barella e Frattesi sembrano lontani parenti dei giocatori che abbiamo imparato ad apprezzare e ammirare. Barella ha raccolto per ora soltanto un gol in stagione, Frattesi è ancora fermo a zero. E lo scarso rendimento dei due centrocampisti è un problema anche per Gattuso.
Barella e Frattesi negli ultimi anni sono stati tra le colonne portanti della nazionale: Nicolò ha quasi 70 gettoni in azzurro conditi da 10 gol, Davide 8 in 33 presenze. Il rendimento in stagione però fa sorgere spontanea una domanda: l'Italia può fare affidamento su di loro per centrare la tanta agognata qualificazione al prossimo Mondiale? Per ora il ct non ha avuto dubbi, convocandoli sempre entrambi e schierandoli spesso dal primo minuto. Tra due settimane però l'appuntamento sarà di quelli che non si possono fallire e, forse, Gattuso potrebbe scegliere di far giocare chi ha dimostrato di più in stagione.
