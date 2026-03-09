Barella non c'è più, Frattesi fantasma: la crisi degli azzurri dell'Inter è un problema anche per la Nazionale

Il problema è che il derby è soltanto la punta dell'iceberg di una stagione di molto al di sotto delle aspettative. Due dei punti di forza dell'Inter degli ultimi anni si sono persi: oggi Barella e Frattesi sembrano lontani parenti dei giocatori che abbiamo imparato ad apprezzare e ammirare. Barella ha raccolto per ora soltanto un gol in stagione, Frattesi è ancora fermo a zero. E lo scarso rendimento dei due centrocampisti è un problema anche per Gattuso.