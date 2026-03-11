Società pisana denuncia "frasi sessiste contro bambine 11-12 anni"

11 Mar 2026 - 14:24

"Frasi sessiste contro le nostre giocatrici durante una partita della categoria Esordienti (11-12 anni". Lo ha denunciato con un comunicato su Fb, l'Asd Santa Maria a Monte, una società dilettantistica della provincia di Pisa. L'episodio sarebbe avvenuto domenica scorsa, 8 marzo, in un match contro il Casciana Terme e ne riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. Frasi tipo "cambiate sport, giocare con i maschi non fa per voi" sarebbero state pronunciate durante una partita ufficiale che da regolamento Figc prevede anche la possibilità di schierare squadre miste o partite di squadre femminili contro compagini maschili. "Nel corso della gara - scrive il Santa Maria a Monte - dopo che alcuni nostri dirigenti avevano fatto notare il gioco particolarmente duro e i numerosi falli commessi in campo, da parte di alcuni dirigenti avversari sono arrivati commenti gravemente offensivi nei confronti delle nostre atlete. In particolare, è stato detto alle nostre giocatrici di 'cambiare sport' oppure di 'andare a giocare con le femmine se con i maschi non riuscivano'. Sono frasi che non solo mancano di rispetto a giovani atlete che stanno praticando sport con impegno e passione, ma che rappresentano anche un messaggio profondamente sbagliato e discriminatorio".

Secondo il club, inoltre, è "ancor più grave che tali parole siano state pronunciate proprio l'8 marzo, giornata in cui si celebra la Festa della Donna e si ribadisce l'importanza del rispetto, delle pari opportunità e della valorizzazione dello sport femminile". Infine, l'Asd Santa Maria a Monte condanna "con fermezza ogni forma di offesa, discriminazione o atteggiamento sessista, soprattutto quando rivolto a bambine e ragazze che stanno crescendo attraverso i valori dello sport: continueremo a fare il nostro lavoro con serietà e passione per garantire a tutte le bambine e le donne che desiderano giocare a calcio la possibilità di farlo sentendosi rispettate, anche se purtroppo in giro esiste ancora qualcuno che vorrebbe impedirglielo".

