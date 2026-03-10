Inter, Chivu blinda lo spogliatoio e parla alla squadra: il piano per ripartire dopo il derby

Allo stesso tempo Chivu ha ricordato il percorso fatto sin qui dall'Inter, ovviamente ha ricordato la classifica e quel +7 che non è piovuto dal cielo ma è figlio di oltre 7 mesi di lavoro e ha guardato al futuro, quello immediato: la partita con l'Atalanta. Ecco, se c'è un orizzonte temporale a cui aspirare è proprio quello: sabato alle 15 bisogna indossare nuovamente il vestito buono, per tornare a ricordare al campionato che la capolista è pronta a ripartire. Senza alibi e senza dare ulteriori assist di speranza al Milan: l'obiettivo minimo è mantenere questo distacco sino alla sosta.