inter

Inter, Chivu blinda lo spogliatoio e parla alla squadra: il piano per ripartire dopo il derby

Retroscena Appiano Gentile: come Cristian Chivu e la dirigenza hanno analizzato il ko nel derby

10 Mar 2026 - 08:41
videovideo

Spegnere sul nascere qualsiasi forma di allarme così come il sogno di rimonta dei cugini: questo il messaggio lanciato da Cristian Chivu nel discorso che ha fatto alla squadra il giorno dopo il derby perso. L'Inter si è ritrovata a stretto giro di posta anche per fare il punto della situazione a ranghi decisamente completi, ad Appiano Gentile si è vista anche la dirigenza al gran completo da Marotta a Zanetti ad Ausilio, perché era importante analizzare immediatamente la comprensibile delusione dei giocatori ma anche ricordare a tutti la realtà delle cose: i nerazzurri restano padroni del loro destino, con un margine ancora rassicurante, dunque il messaggio è quello di archiviare velocemente il gol di Estupinan e ripartire subito verso la conquista dello scudetto.

Niente toni duri, niente rimproveri ma tanto, tanto realismo. Quello che Chivu aveva utilizzato anche a inizio stagione, quando aveva lavorato più da psicologo che da allenatore per far ritrovare al gruppo condizione, fisica e mentale, dopo la fine burrascosa della scorsa stagione. Chiaramente non saranno accettati più atteggiamenti in campo come quelli visti nel derby, quando oltre alle pile scariche di alcuni giocatori (Zielisnki e Dimarco su tutti) e a una forzata mancata rotazione in attacco, la squadra è sembrata molle nei contrasti e nel mancato arrembaggio nella ripresa, quasi come se la consapevolezza pre-partita di potersi accontentare di un pari avesse spento gli animi sin dal primo minuto, senza poi che la fiammella si riaccendesse a tempo debito.

Allo stesso tempo Chivu ha ricordato il percorso fatto sin qui dall'Inter, ovviamente ha ricordato la classifica e quel +7 che non è piovuto dal cielo ma è figlio di oltre 7 mesi di lavoro e ha guardato al futuro, quello immediato: la partita con l'Atalanta. Ecco, se c'è un orizzonte temporale a cui aspirare è proprio quello: sabato alle 15 bisogna indossare nuovamente il vestito buono, per tornare a ricordare al campionato che la capolista è pronta a ripartire. Senza alibi e senza dare ulteriori assist di speranza al Milan: l'obiettivo minimo è mantenere questo distacco sino alla sosta.

I giornali: martedì 10 marzo 2026

1 di 21
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

inter
chivu
discorso
appiano gentile
derby

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

03:06
Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights

Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights

00:57
SRV RULLO SUPERMOVIOLA LAZIO-SASSUOLO 9/3 SRV

La Supermoviola di Lazio-Sassuolo: Maldini protesta, ma Arena non sbaglia

03:18
SRV RULLO INTER-MILAN, LA VOLATA SCUDETTO 9/3 (MUSICATO)

Inter-Milan, 10 giornate scudetto: calendario, sogni e paure

02:15
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA BAYERN MONACO 9/3 SRV

Atalanta, contro il Bayern con un sogno: "Tutto è possibile"

00:49
DICH BISSECK "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

01:34
DICH BARTESAGHI "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

00:49
DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

00:36
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU TIFOSI PER SITO 9/3 DICH

Palladino sfida il Bayern, appello ai tifosi: "Loro sono la nostra arma in più"

00:39
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

00:54
DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

02:17
DICH PELLEGRINO "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Pellegrino, tentazione Milan: "Ora sto bene al Parma, ma un giorno…"

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

I più visti di Inter

 Alessandro Bastoni

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

Milan-Inter: spettacolo in campo e sugli spalti FOTO

Ricci, ecco perché Doveri non ha concesso rigore all'Inter. L'Aia promuove la decisione

DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano

L’Aia promuove Doveri: quello di Ricci non era rigore. Ecco i 3 motivi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:13
Niente visti Usa, squadra giamaicana con rosa ridotta contro Los Angeles
10:05
De Bruyne, fisico al top: 11% di massa grassa per il ritorno al Napoli
09:05
Torino, la contestazione degenera: minacce shock a Urbano Cairo
08:30
Inter, la posizione del club sul mani di Ricci nel derby
23:44
Lazio, Sarri tra presente e futuro: "Vittoria di cuore tra difficoltà enormi. A fine stagione parlerò con la società"