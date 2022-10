Inter: Dumfries non preoccupa, Inzaghi spera di avere Brozovic con la Juve

© Getty Images

"Sto bene, nessun problema". È lo stesso Denzel Dumfries a rassicurare i tifosi dell'Inter rispondendo a un post su Instagram. L'esterno olandese aveva rimediato un pestone nel riscaldamento del match contro la Sampdoria e poi una botta nella stessa zona del piede durante la partita e ha lasciato la gara di San Siro al 34' della ripresa. Stamattina ha svolto una normale seduta di scarico: le sue condizioni verranno rivalutate lunedì nella rifinitura alla vigilia della sfida di Champions a Monaco di Baviera contro il Bayern ma non destano preoccupazioni. Ancora out Marcelo Brozovic, che ha proseguito nel lavoro personalizzato in campo: Inzaghi spera di recuperare il croato per il big match di domenica 6 novembre allo Stadium contro la Juve.