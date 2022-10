Inter, Inzaghi dopo la Sampdoria: "Mese di ottobre quasi perfetto"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro: "Mi diverto tanto a vedere giocare la squadra"

1 di 22

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo il 3-0 alla Sampdoria in campionato: "Questa è la mia migliore Inter - ha commentato soddisfatto -, stiamo bene e siamo in fiducia. Dobbiamo continuare così perché nessuno rallenta, ma abbiamo fatto un mese di ottobre quasi perfetto". Contro i blucerchiati l'Inter ha vinto bene con giocate tecniche e aggressività: "Mi diverto tanto a vedere giocare la squadra, stiamo bene in campo e sappiamo quello che vogliamo fare. Sto ritrovando giocatori che sono mancati e quando ho la scelta il mio lavoro è più facile".

L'Inter è distante otto punti dalla vetta del Napoli con lo scontro diretto previsto al rientro dai Mondiali: "Il calendario bisogna guardarlo da qui alla sosta perché abbiamo partite impegnative. Non dobbiamo guardare la classifica - ha commentato Inzaghi -, abbiamo perso punti perché abbiamo sbagliato. Non solo il Napoli corre, ma anche le altre squadre di vertice, ma in questo momento contano più le prestazioni".

Calhanoglu ancora protagonista da regista: "Sta facendo molto bene e come lui Mkhitaryan e Barella. Dopo il ko di Brozovic eravamo in un momento delicato e Asllani sta crescendo velocemente, ma dopo la partita con la Roma ho pensato di spostare Hakan. Ha le caratteristiche per giocare in quel ruolo. Quando riavrò tutti, tra cui Brozovic, avrò un imbarazzo della scelta che mi farà felice."

Contro la Sampdoria si è sbloccato anche Correa: "Ho molta fiducia in lui e lo conosco benissimo. Quando è stato bene anche l'anno scorso ha fatto bene. San Siro è uno stadio importante ed esigente, ma lui ha una grande personalità e deve lavorare bene come sta facendo pur sapendo della concorrenza. Sarà un nostro valore aggiunto".