Inter, infortunio Dimarco prima del Real Madrid: le condizioni del ginocchio sinistro
Dimarco in dubbio per la sfida di Champions dell'Inter contro il Real Madrid per un fastidio al ginocchio: le sue condizioni e l'opzione Carlos Augusto
Il Real Madrid perde mentre l'Inter vince: non ci poteva essere miglior avvicinamento alla sfida di Champions League di martedì per Cristian Chivu? Siamo sicuri che il tecnico rumeno non risponderebbe positivamente. C'è ovviamente la forza della squadra di Mourinho unito al fattore Bernabeu a occupare gran parte dei pensieri dell'ambiente interista ma in queste ore ad Appiano Gentile c'è più che altro attenzione alle condizioni di Federico Dimarco.
Come sta il ginocchio di Dimarco?
Contro il Napoli l'esterno nerazzurro è stato sostituito al 62', poco dopo aver fornito a Lautaro Martinez l'assist per il gol che ha riaperto la partita, e non per motivazioni tecnico-tattiche: già nel primo tempo Dimarco aveva accusato un fastidio al ginocchio sinistro tanto che ha giocato gli unici 17' minuti della sua ripresa con una vistosa fasciatura. Chivu dopo il match è stato comprensibilmente vago visto che accertamenti più approfonditi verranno fatti oggi: "Non so ancora come sta: abbiamo due giorni a disposizione e vedremo se recupererà per il Real Madrid".
Il dettaglio che fa sperare
Un particolare, però, fa capire che il problema non dovrebbe essere particolarmente serio: al gol del 3-2 di Lautaro Martinez, Dimarco è corso dalla panchina - come Chivu e compagni - verso il capitano a esultare. La fluidità dello scatto, col ginocchio ancora fasciato, lascia dunque trapelare cauto ottimismo.
Fattore Carlos Augusto
Una situazione da monitorare nelle prossime 48 ore, dunque, con l'Inter che difficilmente correrà rischi se martedì sera non verrà confermato che il ginocchio è totalmente ristabiliti: siamo a inizio stagione ed è inutile complicare la situazione di un giocatore tra i più decisivi della rosa. Oltretutto l'ingresso di Carlos Augusto, proprio ieri i primi minuti stagionali, è stato positivo visto l'assist per il 2-2 di Thuram.