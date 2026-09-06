Inter, infortunio Dimarco prima del Real Madrid: le condizioni del ginocchio sinistro

Contro il Napoli l'esterno nerazzurro è stato sostituito al 62', poco dopo aver fornito a Lautaro Martinez l'assist per il gol che ha riaperto la partita, e non per motivazioni tecnico-tattiche: già nel primo tempo Dimarco aveva accusato un fastidio al ginocchio sinistro tanto che ha giocato gli unici 17' minuti della sua ripresa con una vistosa fasciatura. Chivu dopo il match è stato comprensibilmente vago visto che accertamenti più approfonditi verranno fatti oggi: "Non so ancora come sta: abbiamo due giorni a disposizione e vedremo se recupererà per il Real Madrid".