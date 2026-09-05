Roma-Atalanta, Gaetano espulso dopo il triplice fischio per proteste con l'arbitro Colombo

Tensione dopo il triplice fischio di Roma-Atalanta. I calciatori ospiti hanno circondato l'arbitro Colombo per protestare, anche se non è chiaro se nel mirino ci fosse un episodio specifico della gara finita 2-1 per i giallorossi. Colombo ha prima allontanato Zappacosta e poi De Ketelaere con un vero e proprio faccia a faccia, prima di fermarsi a pochi passi dal rientro negli spogliatoi.
In quella zona lo aspettava Gaetano, per cui il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso. Proteste anche da parte sua? Maurizio Sarri a fine gara ha un'altra versione: "Gaetano all'arbitro non ha detto nulla, nemmeno una parola, non si è neanche rivolto all'arbitro. Credo che l'arbitro si sia confuso in quella situazione, è un errore arbitrale palese".