Roma-Atalanta, Gaetano espulso dopo il triplice fischio per proteste con l'arbitro Colombo

Tensione dopo il triplice fischio di Roma-Atalanta. I calciatori ospiti hanno circondato l'arbitro Colombo per protestare, anche se non è chiaro se nel mirino ci fosse un episodio specifico della gara finita 2-1 per i giallorossi. Colombo ha prima allontanato Zappacosta e poi De Ketelaere con un vero e proprio faccia a faccia, prima di fermarsi a pochi passi dal rientro negli spogliatoi.