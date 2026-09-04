Inter, l'urlo di Dimarco non cambia i piani: perché non c'è fretta sul rinnovo

Non un momento semplice in viale della Liberazione, dove sono alle prese con il passaggio di consegne tra Piero Ausilio e Dario Baccin. La "missione" Dimarco sarà uno dei primi banchi di prova per il neo ds nerazzurro. Ogni cosa però arriverà a suo tempo. L'Inter non ha dubbi su valore, centralità e l'importanza dell'esterno azzurro e ha tutte le intenzioni di andare avanti insieme. Il tutto però avverrà con i tempi decisi dai vertici nerazzurri: la società si sarebbe già tutelata esercitando un'opzione di prolungamento unilaterale fino al 2028. Un dettaglio che cambia totalmente le prospettive (e le tempistiche) sul discorso rinnovo: Dimarco quindi avrebbe ancora un anno e mezzo di contratto.