Atalanta, Scalvini: "Mi sento sempre meglio. La Roma è la squadra migliore"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato al termine della sfida contro la Roma ai microfoni di Sky: "Nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Sono la squadra migliore per come hanno iniziato il campionato. Nella ripresa siamo ripartiti meglio per venticinque minuti avendo anche l'occasione del raddoppio. C'è tanto da lavorare. Mi sento sempre meglio, seppur non sia facile passare da un modo di giocare al suo opposto. Nel finale facevamo fatica a salire di squadra, miglioreremo ma dipende tutto da come lavoreremo. Sono andate via persone oltre che calciatori che hanno dato tanto all'Atalanta. Cerco sempre di dare il massimo e fare quello che il mister ci chiede e se posso dare una mano la do".