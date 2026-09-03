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Ausilio alla Pinetina per salutare la squadra, i big sorpresi: "Ci dispiace molto, noi non ne sapevamo nulla"

Forti le parole di Calhanoglu: "Sono all'Inter grazie a lui, per me è una forte delusione"

03 Set 2026 - 12:19
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L'addio di Ausilio all'Inter ha sorpreso molti. Compresi diversi big della squadra che anche pubblicamente non hanno manifestato il loro stupore per l'uscita del ds che verrà sostituito dal suo vice Baccin. Da Lautaro a Calhanoglu fino a Dimarco: tutti hanno espresso un pensiero per l'ormai ex direttore sportivo che questa mattina, poco dopo le 10, ha raggiunto la Pinetina per salutare la squadra e lo staff oltre al tecnico Chivu. Il 54enne, che adesso potrebbe proseguire la sua carriera all'estero, ha lasciato Appiano dopo le 11: all'incontro erano presenti anche Marotta e il suo sostituto, Baccin.

Ausilio, che nel saluto pubblicato poche ore fa ha evitato ogni tipo di polemica, lascerà un vuoto non banale. "Non mi aspettavo l'addio di Ausilio, è una persona a cui sono molto legato. Ha fatto tanto per l'Inter, abbiamo vinto molto insieme" le parole di Dimarco che ha mandato anche una frecciata al club sul rinnovo: "Purtroppo non ne abbiamo ancora parlato, speravo succedesse la scorsa stagione". Proprio il prolungamento dell'esterno sarà uno dei temi che dovrà affrontare al più presto Baccin.

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"Non sapevo nulla, quindi mi dispiace tantissimo" il pensiero del capitano Lautaro in merito all'addio di Ausilio. E ancora: "Fin dal primo giorno che è arrivato in Argentina mi ha trasmesso la sua fiducia. Gli sono grato sempre". Parole forti ribadite poi da Calhanoglu: "Mi dispiace perché è una persona molto importante per me, è lui che mi ha portato all'Inter. Lo tengo stretto, rimane sempre nel mio cuore. C'è un po' di delusione ma la vita va avanti". Insomma la partenza di Ausilio, che adesso potrebbe andare all'estero per proseguire la sua carriera, ha lasciato una voragine alla Pinetina: starà al club colmarla al più presto.

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