Ausilio alla Pinetina per salutare la squadra, i big sorpresi: "Ci dispiace molto, noi non ne sapevamo nulla"

"Non sapevo nulla, quindi mi dispiace tantissimo" il pensiero del capitano Lautaro in merito all'addio di Ausilio. E ancora: "Fin dal primo giorno che è arrivato in Argentina mi ha trasmesso la sua fiducia. Gli sono grato sempre". Parole forti ribadite poi da Calhanoglu: "Mi dispiace perché è una persona molto importante per me, è lui che mi ha portato all'Inter. Lo tengo stretto, rimane sempre nel mio cuore. C'è un po' di delusione ma la vita va avanti". Insomma la partenza di Ausilio, che adesso potrebbe andare all'estero per proseguire la sua carriera, ha lasciato una voragine alla Pinetina: starà al club colmarla al più presto.