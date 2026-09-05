Roma, Soulé: "Presto per dire se siamo l'anti-Inter, ma vogliamo di più"

Che serata per Matias Soulé! Il 23enne argentino ha colpito al 93' di Roma-Atalanta e ha steso la squadra di Maurizio Sarri, permettendo a Gasperini e ai suoi di restare a punteggio pieno. Un fiume di emozioni difficili da contenere: "Ho provato di tutto. Questo gruppo è molto unito, qui diamo tutto, sia chi parte dall'inizio sia chi esce dalla panchina. Abbiamo dominato e alla fine abbiamo meritato di segnare i due gol", ha detto a Sky Sport.