Inter, Handanovic: "Con Conte va bene un paio d'anni poi il rischio è che salti tutto"

Non solo Piero Ausilio, questa estate l'Inter ha salutato un altro pilastro della recente era nerazzurra: Samir Handanovic. Dopo il ritiro nel 2023, era entrato negli osservatori del club prima di allenare per due stagioni l'Under17 interista. Poi, lo scorso giugno, il divorzio: perché? "Mi avevano offerto di allenare la Primavera ma solo a certe condizioni, giocare sempre col mio gruppo. E invece avrei allenato certi giocatori in settimana e poi in partita avrei dovuto far giocare chi non l'aveva fatto nell'Under23: che senso ha? Questa è un'abitudine sbagliata dei settori giovanili italiani. Peccato averlo saputo solo a giugno, così non ho trovato altri posti in cui andare. Pazienza, l'occasione arriverà" racconta lo sloveno a Il Giornale.