Chivu: "Allegri è un vincente, l'anno scorso mi ha battuto due volte ma la mia lezione l'ho imparata"

Alla domanda sui tre nuovi arrivi inglesi, l'allenatore dell'Inter risponde: "Siete curiosi di Spence, Jones e Stones. Io sono altrettanto curioso di Carlos Augusto e Mkhitaryan, di quelli che sono parte fondamentale del gruppo. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono anche se non ce n'è bisogno. Spence è nel processo di riatletizzazione, sta smaltendo il suo problema. In generale è ovvio che i giocatori reduci dal Mondiale stiano meglio rispetto alla settimana scorsa, ma ancora devono mettersi in condizione. Sia che partano dall'inizio o a gara in corso, saranno all'altezza della partita. Pavard? Io di Benji posso parlare di quello che ho vissuto io. A me interessa quello che sta facendo ora, è tornato un giocatore che si è messo a disposizione del gruppo, ha fatto vedere una preparazione estiva importante. Ha voglia di stare qua e dare il suo contributo alle nostre ambizioni Il nuovo modo di arbitrare? La nostra squadra si è sempre allenata nel mantenere un'intensità alta. A me piace, piace a tutti credo. Aumentare il volume di gioco non è poco. Siamo tutti contenti che si possa giocare di più. Se Akanji giocherà? Non lo so. Non so mai la formazione. Ho dei dubbi. Siccome ho 25 ragazzi tutti forti, le scelte le faccio all'ultimo. Abbiamo una metodologia che ci permette anche di nascondere e non far vedere chi è titolare in settimana. Voglio responsabilizzare tutti i calciatori, la cosa più brutta è quando un allenatore lavora dal mercoledì già con gli undici titolari. E' un anno che lavoro così e continuerò su questa linea. Sulla formazione ho qualcosa di certo che accadrà, ma domani potranno cambiare le mie idee".