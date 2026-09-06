Spalletti esclude Milik dalla lista Serie A: cosa cambia per la Juventus

La Juventus ufficializza l'esclusione di Arkadiusz Milik e Khephren Thuram dalla lista per la Serie A, congelando di fatto l'impiego dell'attaccante polacco e del centrocampista francese sia in campionato che nella prima fase di Europa League.
La decisione del tecnico Luciano Spalletti nasce da motivazioni atletiche e di gestione della rosa: se per il mediano francese si tratta di un atto dovuto per consentirgli di recuperare dall'operazione al ginocchio che lo terrà ai box almeno fino a gennaio, per la punta si tratta di una bocciatura tecnica dovuta all'infinito calvario di infortuni che lo attanaglia da due anni e al sovraffollamento del reparto offensivo dopo gli innesti di Kolo Muani, Woltemade ed Ekhator.
Attualmente utilizzabile soltanto in Coppa Italia e con un contratto valido fino al 30 giugno 2027, l'ex Napoli resta ormai ai margini del progetto juventino in vista di un addio anticipato, pur potendo sperare nell'uso di uno dei due slot di modifica straordinaria consentiti dal regolamento entro la riapertura del mercato.