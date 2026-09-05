La Thu-La è l'essenza della vera Inter che non ha più paura degli scontri diretti

Marcus Thuram era un'assenza evidente nell'Inter delle partite precedenti. Era a disposizione, aveva anche giocato un po', ma il Mondiale vissuto quasi da turista e le lunghe vacanze successive l'avevano un po' bloccato. In tutta questa prima parte del campionato (così come nelle amichevoli), Pio Esposito ha sempre fatto il suo dovere. Però Thuram è un giocatore con caratteristiche uniche, che sa aprire le difese avversarie, che può partire da lontano ma che con il suo fisico sa farsi valere anche in area di rigore. In un solo tempo giocato con il Napoli ha colpito un palo con un colpo di mezza testa e mezza spalla, poi è andato a segnare il gol del 2-2 quando non tutti ci stavano credendo all'interno dello stadio.