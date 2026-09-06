Vlahovic decide il derby di Istanbul: scontro con Skriniar e gol vittoria per il Besiktas

In una sfida infuocata segnata anche dai gol iniziali di Milan Skriniar al 26' e dal temporaneo pareggio di Yilmaz al 38', l'attaccante serbo guidato da Vincenzo Italiano si è confermato trascinatore assoluto dei bianconeri di Istanbul, vincendo il duello con Romelu Lukaku (entrato al 67') e lasciando il segno in un secondo tempo ad altissima tensione, caratterizzato anche da uno scontro verbale e fisico con lo stesso Skriniar sanzionato con una ammonizione per parte.