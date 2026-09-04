Baccin si presenta e pensa a Facchetti: "Grato al club, ringrazio Ausilio"

Dario Baccin, nuovo Chief Spot Officer dell'Inter, si è presentato prima della sfida con il Napoli al fianco di Chivu e Marotta. Poche ma significative le parole del 50enne: "Presentarmi oggi, nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di Facchetti, un monumento dell'Inter, ha un significato ancora maggiore. Esprimo il mio grande ringraziamento alla proprietà e al presidente che hanno deciso di darmi questo ruolo con un grande attestato di stima. Sono profondamente grato della bellissima opportunità".