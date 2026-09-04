Baccin si presenta e pensa a Facchetti: "Grato al club, ringrazio Ausilio"

Dario Baccin, nuovo Chief Spot Officer dell'Inter, si è presentato prima della sfida con il Napoli al fianco di Chivu e Marotta. Poche ma significative le parole del 50enne: "Presentarmi oggi, nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di Facchetti, un monumento dell'Inter, ha un significato ancora maggiore. Esprimo il mio grande ringraziamento alla proprietà e al presidente che hanno deciso di darmi questo ruolo con un grande attestato di stima. Sono profondamente grato della bellissima opportunità".
Il pensiero poi va a Piero Ausilio, il suo predecessore: "Un grazie va anche a Piero con cui ho condiviso gli ultimi dieci anni quotidianamente. Se oggi sono qui con una serenità morale è grazie anche al confronto con lui degli ultimi giorni, affronto questa sfida con lo spirito giusto. Con Chivu abbiamo condiviso l'ultima stagione esaltante, ma siamo legati da anni anche attraverso il settore giovanile: ritrovarci qui dopo anni di gavetta è per me molto gratificante".
Ad aprire la conferenza era stato Marotta, Presidente dell'Inter, che ha presentato Baccin: "E' un motivo di grande orgoglio per noi, confidiamo nella sua professionalità e nei valori umani che rappresenta. Gli diamo il benvenuto nella nuova veste".