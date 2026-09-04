INTER

Baccin si presenta e pensa a Facchetti: "Grato al club, ringrazio Ausilio"

Il nuovo ds dei nerazzurri: "Il mio precedessore mi ha permesso di affrontare questa nuova avventura con serenità"

04 Set 2026 - 14:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dario Baccin, nuovo Chief Spot Officer dell'Inter, si è presentato prima della sfida con il Napoli al fianco di Chivu e Marotta. Poche ma significative le parole del 50enne: "Presentarmi oggi, nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di Facchetti, un monumento dell'Inter, ha un significato ancora maggiore. Esprimo il mio grande ringraziamento alla proprietà e al presidente che hanno deciso di darmi questo ruolo con un grande attestato di stima. Sono profondamente grato della bellissima opportunità".

Il pensiero poi va a Piero Ausilio, il suo predecessore: "Un grazie va anche a Piero con cui ho condiviso gli ultimi dieci anni quotidianamente. Se oggi sono qui con una serenità morale è grazie anche al confronto con lui degli ultimi giorni, affronto questa sfida con lo spirito giusto. Con Chivu abbiamo condiviso l'ultima stagione esaltante, ma siamo legati da anni anche attraverso il settore giovanile: ritrovarci qui dopo anni di gavetta è per me molto gratificante".

Ad aprire la conferenza era stato Marotta, Presidente dell'Inter, che ha presentato Baccin: "E' un motivo di grande orgoglio per noi, confidiamo nella sua professionalità e nei valori umani che rappresenta. Gli diamo il benvenuto nella nuova veste".  

inter
baccin
marotta

Ultimi video

01:29
Juve, il morale è alto

Juve, il morale è alto. Nuovi scalpitano, ma...

02:16
13 SRV LUCUMI ESCLUSIVO 4/9 SRV

Lucumi: "Alla Juve qualità impressionante, voglio diventare uno dei leader"

01:51
Inter, Radice: "Nessun saluto di Ausilio domani a San Siro"

Inter, Radice: "Nessun saluto di Ausilio domani a San Siro"

03:21
Callegari: "Juventus, occhio a Ramos e Rabiot"

Callegari: "Juventus, occhio a Ramos e Rabiot"

01:52
Verso Juventus-Milan, le ultimissime sui rossoneri

Verso Juventus-Milan, le ultimissime sui rossoneri

01:34
Verso Inter-Napoli, le ultimissime sui nerazzurri

Verso Inter-Napoli, le ultimissime sui nerazzurri

01:06
DICH ALLEGRI SU VERGARA E MCTOMINAY 04/09

Allegri: "Tutti vogliono Vergara, ma ha giocato 12 partite con il Napoli"

01:14
DICH ALLEGRI EQULIBRIO PRE INTER 04/09

Allegri: "Inter favorita per lo scudetto, a noi manca una cosa…"

01:50
Como, prima il Genoa

Como, prima il Genoa

01:57
Gasperini vs Sarri

Gasperini vs Sarri: una sfida tra maestri

02:02
Allegri crede in Rasmus

Allegri crede in Hojlund: è l'arma contro l'Inter

01:43
Sbloccati Lautaro!

Sbloccati Lautaro: col Napoli è l'occasione giusta

01:40
Chi al posto di Scott?

Il dubbio di Allegri: chi al posto di McTominay?

02:45
È già playoff scudetto

Serie A, è già playoff scudetto: weekend di partitissime

01:51
Entusiasmo per Moreira

Milan, entusiasmo per Moreira: "Con la 22 come Kakà"

01:29
Juve, il morale è alto

Juve, il morale è alto. Nuovi scalpitano, ma...

I più visti di Inter

Lautaro Martinez - 2018, 25 milioni

La Lu-La, due frecce sulle fasce e due maestri a centrocampo: ecco i migliori colpi di Ausilio all'Inter

CLIP SOCIAL SABATINI SU AUSILIO 02/09 SRV

Sabatini: "L'addio di Ausilio all'Inter è sottovalutato perché…"

Samir Handanovic

Handanovic: "Conte super ma dopo due anni il rischio è che salti tutto. Potevo restare ma..."

Piero Ausilio (Inter), candidato come Best Sporting Director

Ausilio alla Pinetina per salutare la squadra, i big sorpresi: "Ci dispiace molto, noi non ne sapevamo nulla"

DICH TRONCHETTI PROVERA 1/9 DICH

Tronchetti Provera: "Chivu è speciale. Vincere la Champions? Con gli inglesi..."

La rivelazione di Moratti: "Mi offrirono il Napoli quando ero già presidente dell'Inter"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
ENZO FERNANDEZ, CHELSEA, COSTO STIMATO: 100 MILIONI €
16:50
City, Maresca: "Enzo Fernández? Lo spogliatoio continuava a chiedermi di lui"
Sarri
16:44
Verso Roma-Atalanta, i convocati di Sarri: prima volta per Kessiè e Rowe, c'è Kristensen
15:55
Manchester United, Carrick a sorpresa: "Credo in Zirkzee"
15:05
Inter, Chivu: "Piero Ausilio è un amico prima che un professionista"
15:04
Inter, Marotta presenta Baccin: "Grande professionalità e doti umane"