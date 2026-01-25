inter

Inter, allarme difesa col caso Sommer: i numeri che preoccupano Chivu. La scelta per Dortmund

L'Inter vola in attacco ma trema in difesa: Yann Sommer è tra i peggiori della Serie A per gol evitati

di Stefano Fiore
25 Gen 2026 - 12:42
videovideo

L'Inter prima in Serie A è di gran lunga il miglior attacco del campionato eppure, ancor prima di Juve-Napoli e Roma-Milan, è quella che ha subito più gol considerando le prime sei squadre in classifica che si dividono la lotta per lo scudetto e la Champions League: diciannove reti subite in ventidue partite giocate. E se l'anno scorso, a questo punto, erano 21 aggiungendo al conto i dati europei le cose si fanno diverse, infatti sommando i gol subiti in campionato e in Champions quest'anno siamo a 26 mentre l'anno scorso erano 22.

Sommer penultimo in Serie A per gol subiti

 Non tutto si può imputare a Yann Sommer, ovviamente, ma il calo di rendimento del portiere svizzero ormai non fa quasi più notizia nonostante Cristian Chivu abbia fatto più volte da pompiere, ultimo caso proprio contro il Pisa quando ha scagionato il suo numero uno spiegando come l'errore sullo 0-1 fosse figlio delle sue richieste tattiche più che del 36enne. Prima del match contro i toscani ha fatto rumore una statistica curiosa quanto impietosa: Sommer era 19.mo in Serie A, penultimo quindi, per gol evitati. Secondo i dati ha subito 1,3 gol in più di quelli attesi, per fare un confronto in chiave scudetto Maignan è primo in questa particolare classifica: il portiere del Milan ha evitato 8 gol in più di quelli che avrebbe dovuto subire.

Inter, chi in porta contro il Borussia Dortmund?

 Nonostante questo, contro il Borussia Dortmund nella decisiva partita per il futuro in Champions League in porta ci sarà ancora lo svizzero. Il caso dell'incidente ha privato Chivu di Josep Martinez per diverso tempo ma sembra che il tecnico rumeno nei match decisivi voglia ancora puntare su Sommer. A maggior ragione a stretto giro di posta dopo le critiche subite contro il Pisa, la filosofia di Chivu infatti è quella di valutare cambi di un certo peso lasciando almeno una partita "di cuscinetto": nella sostanza non vuole abbattere il morale dello svizzero mettendolo in panchina nel match subito dopo quella in cui ha commesso l'errore.

Inter, quando gioca Josep Martinez

 Ma la sensazione è che da qui a fine campionato Martinez avrà qualche chance in più in attesa della stagione prossima quando Sommer andrà in scadenza e non verrà rinnovato. Le voci sul futuro dei pali interisti sono tante, da Vicario a Dibu Martinez, ma lo spagnolo spera di giocarsi qualche chance di conferma da qui a giugno.

Pio Esposito incanta contro l'Arsenal, i tifosi inglesi sui social: "È in vendita?"

1 di 11
© italyphotopress e X
© italyphotopress e X
© italyphotopress e X

© italyphotopress e X

© italyphotopress e X

sommer
dati
statistiche
borussia dortmund

Ultimi video

02:05
Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

00:43
MCH BAYERN-AUGSBURG 1-2 MCH

Clamoroso! Il Bayern perde la prima del campionato in casa contro l'Ausburg

00:30
MCH UNION-DORTMUND 0-3 con testo sm13 MCH

Inter attenta, il Borussia vola: tre gol all'Union

00:31
MCH GOL NAC BREDA MCH

Il gol bizzarro di Brym del NAC Breda contro il Psv

00:32
MCH AJAX-VOLENDAM 2-0 MCH

Ajax, 31 tiri totali ma solo due gol: alla fine decide la doppietta del 22enne Youri Baas

01:41
DICH GROSSO PRE CREMONESE 24/1 DICH

Grosso "Scontro diretto ostico, abbiamo fatto un percorso simile"

01:19
DICH CUESTA PRE ATALANTA DICH

Cuesta "Sappiamo il livello dell'Atalanta ma vogliamo fare la nostra partita"

01:01
DICH NICOLA PRE SASSUOLO 24/1 DICH

Nicola: "Non faccio calcoli, mi aspetto sempre una quota salvezza alta"

00:50
CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

00:33
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

01:47
Il sabato della Serie A

Il sabato della Serie A

01:49
Juve-Napoli, la sfida

Juve-Napoli, le sfide nella sfida

01:37
Domani Juventus-Napoli

Juventus-Napoli: all'Allianz il big-match di giornata

01:13
Roma, Gasp si copre

Roma, scelte conservative per Gasp

02:05
Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

I più visti di Inter

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

Javier Zanetti

Zanetti: "Ronaldo bloccò un aereo per noi. Ho visto piangere Baggio. Con la curva rapporti normali"

Inter, ecco la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi: debutterà contro il Pisa

Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, campione d'Italia con l'Inter nel 1980

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:47
Roma: contusione al ginocchio per Rensch, salta il match col Milan
23:28
Lecce, Di Francesco: "Le occasioni non sfruttate sono colpa nostra"
23:15
Liga: Mbappé stende il Villarreal e riporta il Real Madrid in testa per una notte
22:59
Confronto Torino-ultras al Filadelfia dopo il 6-0 di Como
21:25
Fiorentina, Vanoli: "Bisogna essere incaz..., l'abbiamo buttata via"