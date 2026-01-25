Inter, allarme difesa col caso Sommer: i numeri che preoccupano Chivu. La scelta per Dortmund

Pio Esposito incanta contro l'Arsenal, i tifosi inglesi sui social: "È in vendita?"
L'Inter vola in attacco ma trema in difesa: Yann Sommer è tra i peggiori della Serie A per gol evitati
L'Inter prima in Serie A è di gran lunga il miglior attacco del campionato eppure, ancor prima di Juve-Napoli e Roma-Milan, è quella che ha subito più gol considerando le prime sei squadre in classifica che si dividono la lotta per lo scudetto e la Champions League: diciannove reti subite in ventidue partite giocate. E se l'anno scorso, a questo punto, erano 21 aggiungendo al conto i dati europei le cose si fanno diverse, infatti sommando i gol subiti in campionato e in Champions quest'anno siamo a 26 mentre l'anno scorso erano 22.
Non tutto si può imputare a Yann Sommer, ovviamente, ma il calo di rendimento del portiere svizzero ormai non fa quasi più notizia nonostante Cristian Chivu abbia fatto più volte da pompiere, ultimo caso proprio contro il Pisa quando ha scagionato il suo numero uno spiegando come l'errore sullo 0-1 fosse figlio delle sue richieste tattiche più che del 36enne. Prima del match contro i toscani ha fatto rumore una statistica curiosa quanto impietosa: Sommer era 19.mo in Serie A, penultimo quindi, per gol evitati. Secondo i dati ha subito 1,3 gol in più di quelli attesi, per fare un confronto in chiave scudetto Maignan è primo in questa particolare classifica: il portiere del Milan ha evitato 8 gol in più di quelli che avrebbe dovuto subire.
Nonostante questo, contro il Borussia Dortmund nella decisiva partita per il futuro in Champions League in porta ci sarà ancora lo svizzero. Il caso dell'incidente ha privato Chivu di Josep Martinez per diverso tempo ma sembra che il tecnico rumeno nei match decisivi voglia ancora puntare su Sommer. A maggior ragione a stretto giro di posta dopo le critiche subite contro il Pisa, la filosofia di Chivu infatti è quella di valutare cambi di un certo peso lasciando almeno una partita "di cuscinetto": nella sostanza non vuole abbattere il morale dello svizzero mettendolo in panchina nel match subito dopo quella in cui ha commesso l'errore.
Ma la sensazione è che da qui a fine campionato Martinez avrà qualche chance in più in attesa della stagione prossima quando Sommer andrà in scadenza e non verrà rinnovato. Le voci sul futuro dei pali interisti sono tante, da Vicario a Dibu Martinez, ma lo spagnolo spera di giocarsi qualche chance di conferma da qui a giugno.
