Inter, allarme difesa col caso Sommer: i numeri che preoccupano Chivu. La scelta per Dortmund

L'Inter prima in Serie A è di gran lunga il miglior attacco del campionato eppure, ancor prima di Juve-Napoli e Roma-Milan, è quella che ha subito più gol considerando le prime sei squadre in classifica che si dividono la lotta per lo scudetto e la Champions League: diciannove reti subite in ventidue partite giocate. E se l'anno scorso, a questo punto, erano 21 aggiungendo al conto i dati europei le cose si fanno diverse, infatti sommando i gol subiti in campionato e in Champions quest'anno siamo a 26 mentre l'anno scorso erano 22.