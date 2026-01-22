Inter, casting portiere: Martinez piace, ma occhio all'età

Il "Dibu" Martinez è nella lista dell'Inter per il dopo Sommer, ma non corre da solo. I nerazzurri hanno avuto contatti con l'entourage dell'argentino, discussioni che però si sono estese anche ad altri profili assistiti dalla stessa agenzia. Sebbene il campione del mondo sia tecnicamente molto apprezzato, la dirigenza sta valutando con grande attenzione l'aspetto anagrafico prima di prendere una decisione definitiva sul futuro numero uno.