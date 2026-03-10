inter

Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa

L'Inter guarda ai rientri: da Lautaro Martinez a Calhanoglu e Dumfries, ecco e chi gioca contro l'Atalanta

10 Mar 2026 - 09:22
L'atteggiamento mentale, gli errori dei singoli, la questione arbitrale e naturalmente la forza dell'avversario: la sconfitta dell'Inter nel derby può essere analizzata a partire da diversi spunti ma ce n'è uno che, forse, non è stato adeguatamente sottolineato. La capolista ha dovuto affrontare il Milan senza quattro titolari, tra l'altro tutti in ruoli particolarmente delicati considerando come gioca questa squadra non solo con Chivu ma dai tempi di Simone Inzaghi se non di Antonio Conte.

L'esterno destro di spinta che non concede agli avversari il lusso di concentrarsi solo su Dimarco, i tempi in regia che liberano Zielinski sulla mezzala regalando imprevedibilità offensiva e, naturalmente, le due punte su cui si appoggia praticamente tutta la costruzione del gioco. Parliamo di Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Thuram: appena Chivu li riavrà a tempo pieno tirerà sicuramente un sospiro di sollievo in più.

Come sta Dumfries?

 I primissimi minuti dall'ingresso in campo nel derby avevano fatto sperare ai tifosi che Dumfries fosse già quello che tutti conoscono ma, è fisiologico, non può avere una condizione ottimale visto che è appena rientrato da 3 mesi di infortunio. Difficile parta titolare con l'Atalanta ma avrà ancora più minutaggio, in ogni caso è tornato a far parte del gruppo e presto cavalcherà come suo solito la fascia destra tornando a dare quella spinta che Luis Henrique non ha saputo garantire.

Parlando di difesa, aggiungiamo una postilla relativa a Bastoni: quella contro Rabiot è stata una forte contusione alla tibia, in casa Inter la speranza e l'obiettivo è quello di riaverlo già contro la Dea.

Quando torna Calhanoglu?

 La brutta sorpresa del risentimento, anche se lieve, all'adduttore ha fatto saltare il derby a Calhanoglu, che dovrebbe tornare contro la Fiorentina. C'è cautela, anche se il playoff Mondiale che giocherà con la Turchia (è capitano) suggerisce che il regista farà di tutto per esserci coi viola. Sarebbe importante per calci piazzati, tiri da fuori e per le rotazioni in mezzo.

Quando si rivedrà la ThuLa?

 Se per Thuram non c'è dubbio in vista Atalanta, la febbre con tonsillite che gli ha fatto saltare il derby sarà ampiamente rientrata per sabato, per Lautaro Martinez bisognerà attendere una settimana in più. Il capitano farebbe di tutto per tornare prima, non è un caso che l'Inter ha drasticamente ridotto la quantità di gol segnati proprio dopo il suo infortunio, ma a oggi non ci sono ancora certezze sulla chance di poterlo vedere, magari per pochi minuti, anche contro la Dea: molto dipenderà dagli allenamenti di questa settimana.

