Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa

I primissimi minuti dall'ingresso in campo nel derby avevano fatto sperare ai tifosi che Dumfries fosse già quello che tutti conoscono ma, è fisiologico, non può avere una condizione ottimale visto che è appena rientrato da 3 mesi di infortunio. Difficile parta titolare con l'Atalanta ma avrà ancora più minutaggio, in ogni caso è tornato a far parte del gruppo e presto cavalcherà come suo solito la fascia destra tornando a dare quella spinta che Luis Henrique non ha saputo garantire.