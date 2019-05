Inter, De Vrij preoccupa Spalletti: è a rischio per il Chievo

07/05/2019

Tegola per l'Inter che in vista dello sprint per la Champions League rischia di dover rinunciare a Stefan De Vrij. Il difensore nerazzurro si è sottoposto ad accertamenti clinici all'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni dell'olandese saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è a forte rischio per la sfida con il Chievo Verona. Si scalda Andrea Ranocchia, fresco di rinnovo del conratto fino al 2021, che potrebbe fare coppia con Skriniar.