Inter, così ti incarti: il difficile equilibrio tra meriti e colpe

"C'è qualche dettaglio da mettere a posto ma mi tengo stretto il passo avanti dal punto di vista mentale" ha detto Bastoni dopo che il Napoli, sotto due volte e in emergenza infortuni rispetto all'Inter, è riuscito ad acciuffare il pari a San Siro vanificando quella che poteva essere una prima, pesante, spallata nella corsa scudetto. Dichiarazione molto simile a quelle rilasciate, dai giocatori come da Chivu, dopo ogni passo falso, che fosse mezzo o intero. Chivu dopo il 3-4 con la Juve: "Andiamo avanti, portiamo a casa quanto fatto di buono anche se non abbiamo guadagnato punti". Thuram dopo il ko nel derby: "Siamo ancora a novembre e, anche se si trattava di una partita importante, ci sarà tempo per rimediare. Siamo sulla strada giusta". Bisseck e Bonny dopo la sconfitta in Champions con l'Atletico: "Avremmo meritato di più, il calcio non è sempre giusto".