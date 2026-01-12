Cosa ha detto Inter-Napoli: i guai nei big match di Chivu, McTominay da scudetto

Lo scozzese è tornato a segnare e incidere in zona-gol proprio nel momento del maggior bisogno, nonostante l'arretramento nello scacchiere di Conte, e ieri sera ha chiuso da Mvp. I suoi inserimenti sono stati sontuosi e hanno mandato in tilt l'impianto difensivo di Chivu, con due gol che hanno consentito al Napoli di riprendere la sfida. McTominay è stato il volto del Napoli, impreciso in difesa, Hojlund invece la presenza oscura che ha disinnescato Akanji. Il danese è stato perfetto per tutto l'arco del match, stravincendo il duello con lo svizzero, e gli è mancato solo il gol. Avrebbe potuto trovarlo in quel quarto d'ora di dominio del Napoli nell'avvio della ripresa, che invece è stato seguito dal 2-1 nerazzurro e dalla reazione a fine gara. Sia Conte che Chivu l'hanno raddrizzata coi cambi (Mkhitaryan e Lang), ed entrambi hanno avuto delle grandi delusioni: malissimo Akanji e male gli attaccanti per l'Inter, deludenti Rrahmani e i veterani per Conte.