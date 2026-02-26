Taylor: "L'obiettivo della Lazio è la Coppa Italia"

26 Feb 2026 - 22:11

"Ovviamente vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, ma il nostro obiettivo principale è la Coppa Italia. La Serie A, però, non è ancora finita e cercheremo di fare il nostro meglio per scalare posizioni". Così Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, a Sky Sport fissa l'obiettivo dei biancocelesti per questo finale di stagione. Poi, sulla protesta dei tifosi che non saranno presenti all'Olimpico nemmeno contro l'Atalanta, ammette come "lo stadio pieno di tifosi riesce a spingere la squadra, è molto importante per noi e credo che averlo vuoto ci stia influenzando un po' ". Infine un pensiero sul primo approccio con Sarri e la realtà biancoceleste: "Fa piacere essere tra gli 11 titolari, ci alleniamo per quello. Ogni giocatore professionista vuole essere al top, anche per migliorare se stesso e la squadra, io provo sempre a fare del mio meglio in partita e mostrare cosa so fare durante gli allenamenti, ma alla fine è l'allenatore a decidere chi schierare in campo. Il mister mi chiede di far parte sia della fase offensiva che di quella di costruzione, credo punti anche alla fase difensiva dove posso ancora migliorare molto", conclude.

