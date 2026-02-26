Prestianni ammette l'insulto razzista a Vinicius? Il Benfica non ci sta

Il Benfica ha ribadito che il suo giocatore Gianluca Prestianni non è razzista. L'argentino é stato accusato di aver chiamato "scimmia" il giocatore del Real Madrid Vinicius Jr. durante l'andata dei playoff di Champions League. Questa dichiarazione arriva dopo che alcuni media hanno riportato la notizia secondo cui l'attaccante avrebbe ammesso di aver pronunciato un insulto razzista. Il Benfica "nega categoricamente" che il suo giocatore abbia "informato i suoi compagni di squadra o la struttura del club di aver pronunciato un insulto razzista contro Vinicius Jr., un giocatore del Real Madrid". Il club ha aggiunto che "come già reso pubblico, il giocatore si è scusato con i suoi compagni di squadra per l'incidente", rammaricandosi "della sua portata e delle sue conseguenze" e assicurando a tutti "di non essere razzista".