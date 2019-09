Inter, Conte: "Vittoria importante e molto difficile"

DALLO SPOGLIATOIO

Solo vittorie per l'Inter di Conte in campionato, cinque dopo l'1-0 alla Lazio: "La partita va divisa in due parte. Nel primo tempo abbiamo tenuto il baricentro alto e siamo stati aggressivi, la Lazio ci aspettava e ci ha messo in difficoltà in ripartenza - ha commentato Conte -. Dopo il vantaggio abbiamo preso qualche infilata ed è stato bravo Handanovic. Nel secondo tempo è uscita la personalità dell'Inter e abbiamo dominato". Conte: "Le 5 vittorie non sono frutto del caso"

"Una vittoria molto pesante contro una squadra molto forte che lavora bene con Inzaghi che è un ottimo tecnico. - ha poi proseguito il tecnico nerazzurro prima di parlare della forza del gruppo -. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché dopo il primo tempo non ero contento, e invece hanno mostrato personalità nella ripresa. Non abbiamo più sofferto creando tante occasioni per raddoppiare, ecco lì dovevamo essere più bravi. Abbiamo vinto una partita molto difficile".

Il punto di forza è la difesa con un solo gol subito in cinque partite: "Le difficoltà avute nel primo tempo sono un campanello d'allarme, ma al tempo stesso non è da tutti fare cinque vittorie consecutive così. Vengono dal lavoro e da una mentalità che si sta consolidando. C'è da crescere ancora tanto e abbiamo giocatori che devono ancora fare vedere le proprie qualità".

Qualche difficoltà c'è stata nel primo tempo a centrocampo: "Non solo ci siamo abbassati, ma abbiamo preso qualche pallone filtrante di troppo verso l'attaccante avversario". L'Inter è la squadra con la miglior percentuale di tiri nello specchio della porta, sintomo di azioni di qualità: "Questa è stata una vittoria molto difficile dopo un primo tempo sofferto. Io sono contento che la squadra non si sia disunita, anzi, abbiamo mostrato che crediamo in quello che facciamo".

