Serie A, Inter-Lazio 1-0: D'Ambrosio e Handanovic blindano la vetta

Continua la marcia netta di vittorie per l'Inter di Conte che, battendo 1-0 la Lazio, si conferma in vetta alla classifica della Serie A a punteggio pieno dopo cinque giornate. Decisiva la rete di D'Ambrosio al 23' con un inserimento sulla fascia destra. Nella sfida di San Siro non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra con Handanovic autore di tre grandi interventi su Correa. Barella e Politano sfiorano solo il bis. Serie A: la fotogallery di Inter-Lazio









































































LA PARTITA

L'Inter di Antonio Conte sa solo vincere in Italia. I nerazzurri hanno battuto di misura la Lazio, ringraziando la generosità in fase offensiva di Correa e le parate di Handanovic, ma soprattutto affidandosi alle certezze di un gioco fatto di cambi di gioco e incursioni veloci alle spalle del centrocampo avversario. La firma sulla quinta vittoria consecutiva in questo campionato è di D'Ambrosio, abile ad anticipare l'ingenuo Jony al 23' del primo tempo, ma è anche del capitano capace di negare con tre interventi decisivi la rete agli avversari. Soprattutto nell'ultima mezz'ora però l'Inter ha legittimato il successo sfiorando più volte il raddoppio rispetto a quanto abbia rischiato di incassare il pareggio.

Il risultato avaro di gol però è bugiardo. Se la rete è stata infilata solo una volta - e in maniera decisiva - le due squadre, soprattutto per la prima ora di gioco, si sono sfidate a viso aperto e sfoderando le proprie armi anche a sorpresa, come ha fatto Inzaghi preferendo Caicedo ad Immobile dal primo minuto. Le occasioni non sono mancate e dopo la prima occasione targata Politano dopo pochi secondi, è arrivato il gol decisivo di D'Ambrosio su assist (di destro) di Biraghi dalla fascia opposta. Da lì la reazione della Lazio guidata dall'abilità di fraseggio nello stretto di Caicedo e Correa, a ruoli invertiti con il centravanti più bravo a rifinire al compagno piuttosto che a calciare in prima persona; l'argentino però un po' per negligenza e un po' per la bravura di Handanovic ha sbagliato tutto lo sbagliabile, come al 34' quando solo davanti al portiere si è esibito in uno scavetto da dimenticare. Il capitano nerazzurro si è poi ripetuto anche su Bastos prima dell'intervallo dimostrando uno stato di forma invidiabile.

Nella ripresa ancora Correa si è divorato il gol momentaneo pareggio chiudendo gli occhi al momento di colpire di testa e mancando la porta da pochi metri e indisturbato, ma nell'ultima mezz'ora di gioco è venuta fuori la condizione fisica migliore dell'Inter che ha preso in mano il centrocampo con l'ingresso di Sensi ad affiancare Brozovic e Barella. Dall'altra parte l'uscita di Caicedo per Immobile ha tolto un punto di riferimento offensivo in grado di far alzare la squadra e solo Strakosha con due grandi interventi su Barella e Politano ha evitato un passivo più pesante. Nel finale anche Martinez ci ha provato, ma senza successo.

LE PAGELLE

Handanovic 7,5 - Se l'Inter resta la migliore difesa buona parte del merito è della sua "piovra" tra i pali. Lo sloveno compie almeno tre autentici miracoli, due su Correa e uno su Bastos. In forma strepitosa.

Barella 7 - Sale in cattedra nella ripresa prendendo il possesso del centrocampo con quantità e soprattutto qualità. Si divora un gol davanti al portiere, ma è l'unico errore della sua serata.

De Vrij 6,5 - Prima volta da ex per l'olandese. Partita attenta prima su Caicedo, con qualche difficoltà, e poi su Immobile. In mezzo a Skriniar e Godin è meno in difficoltà dei compagni.

D'Ambrosio 6,5 - Gol decisivo da tre punti sfruttando una delle sue caratteristiche principali. Ha pochi grattacapi da Jony in fase difensiva.

Strakosha 6,5 - Qualche colpa sul gol subito ce l'ha vista l'indecisione in uscita. Nella ripresa salva la propria porta con due grandi interventi nel giro di pochi secondi su Barella e Politano.

Acerbi 6,5 - Un totem in mezzo all'area. Chiude le linee di passaggio e manda all'aria diversi piani d'attacco nerazzurri, restando attento anche sulle ripartenze avversarie.

Jony 5 - La scelta a sorpresa non premia Inzaghi. Sul gol incassato si perde l'inserimento di D'Ambrosio facendosi anticipare troppo facilmente sulla diagonale. Spinge poco ed è sempre in difficoltà in ripiegamento.

Caicedo 6,5 - Difendendo il pallone col fisico triangola che è una meraviglia con Correa. Le occasioni più importanti passano da lui anche in versione uomo-assist.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 7,5; Godin 6, De Vrij 6,5, Skriniar 6; D'Ambrosio 6,5, Barella 7, Brozovic 6, Vecino 5,5 (12' st Sensi 6), Biraghi 6; Politano 6 (32' st Martinez 6), R. Lukaku 6 (37' st Sanchez sv). A disp.: Padelli, Ranocchia, Dimarco, Bastoni, Gagliardini, Lazaro, Candreva, Borja Valero, Asamoah. All.: Conte 6,5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Bastos 6; Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 5 (28' st Berisha 5,5), Parolo 5,5, Luis Alberto 5 (20' st Leiva 5), Jony 5; Correa 5,5, Caicedo 6,5 (8' st Immobile 5). A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, J. Lukaku, Marusic, Lulic, Cataldi, Adekanye. All.: S. Inzaghi 5,5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 23' D'Ambrosio

Ammoniti: D'Ambrosio, Martinez (I); Luis Alberto, Bastos, Parolo (L)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE

Antonio Conte è il primo allenatore della storia dell’Inter a vincere tutte le prime cinque gare di campionato con i nerazzurri.

Per la terza volta nella sua storia, l’Inter ha vinto tutte le prime cinque gare stagionali in Serie A (precedentemente nel 1966/67 e nel 2015/16).

Con un solo gol subito, quella dell’Inter è la miglior difesa nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.

Danilo D'Ambrosio è andato in gol in due delle sue ultime tre sfide di Serie A contro la Lazio; non segnava di testa da settembre 2017 (contro il Genoa).

La Lazio ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti otto.

Era da aprile 2019 che la Lazio non terminava una trasferta di Serie A senza segnare: anche in quell’occasione era a San Siro, ma contro il Milan.

Considerando solo i gironi d’andata, l’Inter ha vinto 15 delle ultime 19 gare di Serie A (2N, 2P).

Joaquín Correa ha preso parte attiva a otto dei 10 tiri complessivi della Lazio in questo incontro (sei conclusioni, due occasioni create).

Samir Handanovic ha giocato oggi la sua 300ª partita in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter.

Cristiano Biraghi ha disputato un incontro ufficiale con la maglia dell'Inter 3214 giorni dopo il precedente (dicembre 2010 v Werder Brema).