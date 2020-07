Inter, Conte verso il Napoli: "Dobbiamo alzare il nostro livello"

VERSO INTER-NAPOLI

Con il netto 3-0 in casa del Genoa l'Inter si è riportata al secondo posto e Antonio Conte vuole arrivare allo scontro diretto con l'Atalanta dell'ultima giornata mantenendo il vantaggio sulla squadra di Gasperini. Prima però a San Siro arriva il Napoli di Gattuso: "E' una squadra molto forte che negli anni è sempre stata lì in alto a dare fastidio a chi ha poi vinto il titolo - ha commentato Conte alla vigilia -. Una buonissima rosa che si è rinforzata molto e ha vinto la Coppa Italia. Abbiamo fatto buone partite contro di loro quest'anno, anche se la più bella è stata il ritorno di Coppa Italia quando meritavamo di più". Conte: "Lukaku ha grandi margini di miglioramento"

Un campionato dai risvolti eccezionali soprattutto tra giugno e luglio sta per concludersi: "E' stata una esperienza nuova per tutti e da cui bisogna prendere i lati positivi, imparando qualcosa. Giocare ogni tre giorni non è facile, ma può lasciare degli spunti da utilizzare in futuro".

Conte per la sua Inter ha finito col contare molto su chi aveva giocato meno nella prima parte di campionato: "Ho un gruppo di ragazzi molto seri e concentrati - ha ribadito in conferenza stampa -. Ranocchia, come altri, ha dato risposte positive ogni volta che ha giocato. E' merito dei ragazzi che si sono sempre messi a disposizione anche le scelte magari non li portavano in campo. Dal punto di vista umano questo è un ottimo gruppo".

Qualche novità a centrocampo il tecnico nerazzurro dovrà farla vedere contro il Napoli vista la squalifica di Gagliardini, sempre presente dopo il lockdown: "Recuperiamo Barella, ma quest'anno ogni volta che recupero un giocatore a centrocampo ne perdo un altro. Sensi sta facendo progressi, ma è difficile fare previsioni sul rientro. L'importante è che stia bene, ma non si allenerà con noi fino a fine campionato".

Un punto fermo è sicuramente Lukaku: "Romelu ha ampi margini di miglioramento, ci sono alcune situazioni in cui deve fare meglio. E' un calciatore atipico perché nonostante la sua forza, la sua stazza e altezza, è anche veloce. Sta sempre a lui, come a tutti i giocatori, la voglia di migliorarsi. Ognuno di noi deve avere quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e crescere sempre di più".