Inter, Conte recupera De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio

INTER

La distorsione alla caviglia di Brozovic è in fase di recupero ma, visto il trauma all'avempiede destro con edema osseo di Gagliardini che potrebbe tenerlo fuori anche un mese, è normale che sia lo staff medico che Conte andranno coi piedi di piombo con il croato (anche perché c'è ottimismo su Borja Valero, leggero risentimento muscolare),

Rimane da decifrare la situazione di Sensi: il risentimento al polpaccio sinistro lo pone tra i recuperabili in vista del derby ma visto il rientro a singhiozzo del centrocampista dopo il problema agli adduttori la situazione verrà analizzata a fondo per consentirgli di rientrare in tutta sicurezza e con una condizione fisica "alla Conte". Il tecnico nel frattempo incrocerà le dita, guarda con soddisfazione un Barella tornato ai livelli di inizio stagione e auspica che Eriksen si integri nei meccanismi interisti prima possibile.