Inter, sette giocatori infortunati: Conte preoccupato

"BOLLETTINO DI GUERRA"

L'Inter che passa il turno di Coppa Italia e fa esordire sia Eriksen che Moses non fa stare del tutto tranquillo Antonio Conte, che dopo il 2-1 alla Fiorentina non ha nascosto una certa preoccupazione relativamente alla situazione degli infortunati. "Ho saputo solo ieri (l'altroieri, ndr) delle condizioni di Sensi e Borja Valero quindi sono stato forzato a giocare col trequartista. Abbiamo dovuto improvvisare sperando che le cose andassero bene" ha spiegato il tecnico motivando la scelta del 3-4-1-2. Il report medico nerazzurro, infatti, assomiglia a un bollettino di guerra: ko De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Sensi, Brozovic, Gagliardini e Borja Valero.

Difesa e centrocampo i reparti più in difficoltà nonostante l'arrivo di Young, Moses e di Eriksen, gettato nella mischia con un solo allenamento col gruppo nelle gambe. Per quanto riguarda De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio si è trattato di sindrome influenzale quindi non c'è particolare apprensione in vista della trasferta di campionato a Udine.

La distorsione alla caviglia di Brozovic è in fase di recupero ma, visto il trauma all'avempiede destro con edema osseo di Gagliardini che potrebbe tenerlo fuori anche un mese, è normale che sia lo staff medico che Conte andranno coi piedi di piombo con il croato (anche perché c'è ottimismo su Borja Valero, leggero risentimento muscolare),

Rimane da decifrare la situazione di Sensi: il risentimento al polpaccio sinistro lo pone tra i recuperabili in vista del derby ma visto il rientro a singhiozzo del centrocampista dopo il problema agli adduttori la situazione verrà analizzata a fondo per consentirgli di rientrare in tutta sicurezza e con una condizione fisica "alla Conte". Il tecnico nel frattempo incrocerà le dita, guarda con soddisfazione un Barella tornato ai livelli di inizio stagione e auspica che Eriksen si integri nei meccanismi interisti prima possibile.