Inter, Conte: "Partita dominata, basta parlare sempre e solo di Eriksen"

La gioia per una vittoria mai in discussione, ma Conte vuole togliersi qualche spina: "Gol dopo l'uscita di Eriksen? Basta parlare sempre e solo di lui: vi state fossilizzando troppo su questo argomento. Sistematicamente mi chiedete di lui, mi dà fastidio. Ha delle caratteristiche e stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni". Il tecnico dell'Inter si gode Lukaku e dei protagonisti inaspettati: "Ranocchia ha fatto una grande partita, questo dimostra la sua serietà".

Contro il Genoa è arrivato un 2-0 convincente: "Abbiamo comandato la partita fin dall'inizio. Siamo scesi in campo e abbiamo fatto il nostro lavoro: il gol poi è arrivato nella ripresa. Contro il 'Gladbach abbiamo preso due gol con due tiri, oggi non abbiamo subito niente e siamo soddisfatti. Anche in passato abbiamo avuto sempre equilibrio: voi parlate di numeri, ma io devo fare un'analisi fredda e precisa. I gol subiti fino ad adesso sono dovuti a errori individuali e disattenzioni. Bisogna dare tempo ai nuovi arrivati di adattarsi alle situazioni, bisogna fare tante prove in allenamento. Stiamo continuando a fare esperimenti perché non abbiamo avuto tempo in ritiro. È logico che Bastoni sia più pronto di Kolarov, ma sono molto contento di lui perché ha portato personalità. Oggi Ranocchia, D'Ambrosio e Darmian hanno fatto un'ottima partita: sono dei ragazzi che hanno grande serietà".

L'uomo copertina è sempre Lukaku: "Ho sempre voluto allenarlo: sta lavorando tanto e si vede. Segna sempre che è una cosa importante per un attaccante"